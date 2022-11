Affaritaliani.it

, le sue parole hanno fatto arrabbiare i vari leader del Pd. Ma lei a chi fa riferimento Chi ... Per me Enricodovrebbe lasciare la segreteria già domani, insieme a tutta la dirigenza ...In platea Marco Meloni, coordinatore della segreteria. Quasi una contro - assemblea ... Mentre Lorenzo, sempre dei dem Milano, propone tra gli applausi: 'Merito e territorio, servono le ... Pacini (Pd): Letta vada via subito. Pisapia ha ragione: servono facce nuove Il segretario GD Lombardia, 26 anni, ospite di "Piazzapulita": "Da Roma non mi ha chiamato nessuno. Neanche per rimproverarmi. Eppure non mi tirerei indietro" ...Enrico Letta, segretario uscente Dem oggi in direzione ha presentato ... legge negli organi decisionali del partito” ha detto il segretario regionale Lorenzo Pacini, aggiungendo: “Non ci riconosciamo ...