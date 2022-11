OnePlus Nord CE 3 | le specifiche tecniche parlano da sole

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 10 novembre 2022) IlCE 3 arriverà senz’altro, anche se non nell’immediato: dovrebbe essere lanciato sul mercato tra il Q1 ed il Q2 2023, dopo il debutto del top di gamma11, previsto tra la fine di quest’anno e l’inizio dell’anno prossimo. IlCE 3 dovrebbe includere uno schermo LCD da 6.7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il telefono è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno (forse espandibile tramite microSD, cosa che bisognerà verificare all’uscita). Il device, in grado di supportare la connettività 5G, dispone anche di un sensore di impronte digitali laterale. La fotocamera posteriore include un sensore principale da 108MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità, in ugual modo da 2MP. ...