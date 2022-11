Musk cancella lo smart working a Twitter e avverte | Quadro economico disastroso

(Di giovedì 10 novembre 2022) La prima email del miliardario di Pretoria ai suo nuovi dipendenti: niente più telelavoro, "si deciderà caso per caso". Poi un accenno al pessimismo per l'economia globale: "Tempi difficili"

...di migliaia di persone e l'annuncio dell'intenzione di mettere pagamento il servizio di verifica della spunta blu - moltissimi utenti hanno cambiato il loro user name in quello di Elon, tra i ...Oltre a scuotere la leadership,ha anche promesso di cambiare in modo significativo il servizio di abbonamento dell'azienda, Twitter Blue, e probabilmente apporterà modifiche alla moderazione ...Musk ha cancellato completamente lo smart working per i dipendenti di Twitter. Dovranno essere in ufficio almeno 40 ore la settimana.La prima email del miliardario di Pretoria ai suo nuovi dipendenti: niente più telelavoro, "si deciderà caso per caso". Poi un accenno ...