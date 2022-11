Mondiali Qatar 2022 | i convocati dell’Inghilterra | out Abraham e Tomori | c’è Maguire

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Meno di dieci giorni al via degli attesissimidie per le varie Nazionali è tempo di diramare le liste dei. Il commissario tecnico, Gareth Southgate, proprio in questi minuti ha annunciato ufficialmente i 26 calciatori che parteciperanno alla spedizione asiatica nella competizione iridata in partenza il prossimo 20 novembre, con la finale fissata al 18 dicembre. Il ct inglese, come suo solito, ha stupito attraverso le scelte fatte poiché ha voluto escludere dal torneo alcuni ‘italiani’ come Fikayodel Milan e i due giocatori della Roma, Tammye Chris Smalling. Presenti nell’elenco, invece, Harryche nel Manchester United non sta brillando in maniera particolare e Callum Wilson, ...