Mondiali | lista dei 26 dell' Inghilterra | fuori Tomori e Abraham

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il CtGareth Southgate ha diramato ladei 26 convocati per il Mondiale in Qatar. Non figurano nellail milanistae i romanistie Smalling, quest'ultimo da ...

Il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha diramato ladei 26 convocati per il Mondiale in Qatar. Non figurano nellail milanista Tomori e i romanisti Abraham e Smalling, quest'ultimo da tempo fuori dalle convocazioni della nazionale. Di seguito i nomi scelti dall'allenatore inglese: Portieri: Jordan Pickford, ...In serata Pozzecco diramerà ladei dodici convocati che saranno impegnati domani , 11 novembre, contro la Spagna. L'attesissima disputa comincerà alle ore 21:00 presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro.Il Senegal scopre le carte e ufficializza la lista dei ventisei calciatori convocati per il Qatar. Ai Mondiali, in programma tra pochissimi giorni, ci andrà anche Boulaye Dia. L'attaccante della ...Ultimo turno di Serie B prima della sosta per i Mondiali in Qatar. Nella serata di venerdì 11 ... con l’allenatore dei marchigiani Cristian Bucchi che ha diramato la lista dei convocati in vista della ...