LIVE Musetti-Draper | NextGen Finals 2022 in DIRETTA | tra poco il via | in palio un posto in semifinale

(Di giovedì 10 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:54 Inizia il (breve) riscaldamento, che qui dura un minuto invece di cinque. 20:52 Ecco l’ingresso in campo di, con quest’ultimo accolto dalla voce del PalaLido. 20:49 Luci basse al PalaLido nell’attesa dell’ingresso in campo dei due giocatori. 20:46 Ricordiamo che in caso di vittoriatornerà in campo domani non prima delle 21:00, mentre latra Stricker e Lehecka prenderà il via alle 19:30. 20:43 Primo confronto tra i due giocatori, che garantiranno indubbio spettacolo visto il gioco non proprio comune in un senso e nell’altro. 20:40 Finisce molto rapidamente Stricker-Tseng: 4-2 4-1 4-2 a favore dello svizzero, che dunque chiude al primoil girone. Tocca ora a ...

