La storia del badge “Ufficiale” di Twitter che ora è scomparso

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 10 novembre 2022) In un articolo pubblicato ieri avevamo parlato del nuovo” introdotto daper sostituire nella sua funzione la “Spunta blu“, che prima dell’acquisizione dell’azienda da parte di Elon Musk serviva per segnalare e rendere facilmente riconoscibili dagli utenti i cosiddetti “account verificati”. Il” ieri era comparso sugli account di alcune delle principali testate giornalistiche e su quelli di politici e personaggi noti. Alcuni utenti hanno commentato, per esempio, il fatto che la politica Alexandria Ocasio-Cortez avesse ottenuto ilanche se qualche giorno prima aveva avuto uno scambio di opinioni con Elon Musk riguardante proprio il pagamento degli 8 dollari previsti dalle nuove regole per ottenere la “Spunta blu”. «Mi fa ridere che un ...