Inflazione meno alta in Usa | spread giù

- Ad ottobre i prezzi al consumo sono saliti del 7,7%di quanto previsto dagli analisti economici. 'Siamo sulla strada giusta, ma servirà ancora del tempo per far tornare l'a livelli normali' ha detto Biden. Tutti in deciso rialzo i ......dell'Sono una parte fondamentale del sistema produttivo italiano. Un fenomeno che non ha eguali negli altri Paesi europei. Le piccole e micro imprese (quelle, per intendersi, condi ...Sono circa 4 milioni nel nostro Paese e rappresentano oltre il 95% del totale delle aziende. Sono tra le più colpite dalla crisi energetica e dagli effetti dell’inflazione ...Wall Street e le piazze europee in rally dopo il dato generale che ha messo a segno un +7,7%, con le attese al 7,9%. In ribasso i rendimenti dei T-Bond, con il mercato che spera in un allentamento del ...