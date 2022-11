Il problema principe del Milan è il Napoli Franco Ordine

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ilprincipale delè ilLo scrive forte e chiarosul Giornale. Ildelattuale, che viaggia con le gomme sgonfie a pochi giorni dalla sosta mondiale, è il. E i suoi ritmi insostenibili fin qui che fanno immaginare una conclusione record della stagione tipo la Juve di Antonio Conte con i suoi 100 e passa punti di qualche anno fa. Questo per spiegare al volo gli 8 punti in meno dei campioni d’Italia rispetto a Spalletti, distacco che ha creato una voragine e dato fiato alle critiche oltre che speranze alle inseguitrici della zona Champions. Illo scorso anno aveva appena due punti in più. C’è ilinfortuni e poi il mercato, ...

Adnkronos

Ildel Milan attuale, che viaggia con le gomme sgonfie a pochi giorni dalla sosta mondiale, è il Napoli. E i suoi ritmi insostenibili fin qui che fanno immaginare una conclusione record ...... per 'sottolineare sommessamente' che "la certezza della pena, concetto e principiooltre ... e bisogna lavorare urgentemente a tale progetto, ma ciò non risolve minimamente ildi una ... Migranti, prof. Curreri: "Norme interpretate a convenienza, problema è la redistribuzione" Crollo fisico per Leao e mercato finora bocciato: CDK e Origi. Impossibile resistere al Napoli show Il problema principe del Milan attuale, che viaggia con le gomme sgonfie a pochi giorni dalla sosta ...Si sta facendo un gran parlare della questione dei jat privati, discorso che approfondiremo anche in un altro pezzo. Fra i vari ricchi che ne ...