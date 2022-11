Frasi sulla passione per accenderla con il partner (e non solo)

Leggi su dilei

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lamuove il mondo, ed è una sorta di motore per le anime e per i corpi: è lei che ci guida in ogni cosa che facciamo, in ogni scelta che prendiamo. Laè travolgente, e spesso è anche proibita, è piena d’amore, un’amica, una compagna di viaggio, un sentimento radicato profondamente nella natura umana. DiLei ha raccolto per voi lepiù belle, che possono servire per ispirazione, da dedicare alo per lasciarsi andare in una riflessione. Le, per ispirarsi Quali sono le più belle citazioni? Quelleche riescono a trasmetterci qualcosa, a farci addirittura sognare, perfette per essere dedicate al ...