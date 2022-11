Claudio Cerasa presenta “Le catene della destra” al Circolino

(Di giovedì 10 novembre 2022) Bergamo. Lunedì 14 novembre alle 20.30 al– Sala civica Sant’Agata si terrà lazione del libro “Le”, di, giornalista e blogger, direttore del quotidiano Il Foglio. Dialogheranno con l’autore il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Giovanni Toti, presidenteRegione Liguria. Modera il giornalista Alessio Viola. La prenotazione è obbligatoria inviando un’e-mail a eventi@cooperativacittaalta.it IL LIBRO – Chi sono i nuovi impostori? Cosa vogliono i nemicisocietà aperta? Che differenza c’è tra vincere e governare? Come si distingue un politico che guida i follower da uno che si fa guidare da essi? Quali sono i tabù da superare per liberarsi dal populismo? E perché la nuova ...

Live Comune di Venezia

Nel programma di venerdì sono previsti inoltre gli interventi del direttore del Fogliocon il suo nuovo libro Le catene della destra; il finalista al Premio Campiello nel 2022 Paolo ...Introducono Fabrizio Cicchitto e Umberto Ranieri. Partecipano: Gennaro Acquaviva, Mario Ajello, Margherita Boniver, Giuliano Cazzola, Bobo Craxi, Giuseppe Calderisi,, Luciana D'Aleo, Alessandro De Angelis, Mauro Del Bue, Giulio Di Donato, Paolo Franchi, Giuseppe Gargani, Umberto Guerini, Paolo Guzzanti, Ercole Incalza, Ugo Intini, Daniela Mainini, ... FOTONOTIZIA - Festival della politica, il sindaco Brugnaro alla presentazione del libro di Claudio Cerasa "Le catene della destra" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Stasera in tv , domenica 6 novembre , su Rai 3 classico appuntamento con Che tempo che fa , il programma condotto da Fabio Fazio , in onda a ...