(Di giovedì 10 novembre 2022)– L’assessore ai ServiziCinzia Napoli comunica che ildisosterràrivolti al settore sociale, socioassistenziale e sociosanitario, attraverso l’assegnazione di contributi. Ilsi riferisce ad attività,e/o iniziative che dovranno essere conclusi entro il mese di giugno 2023. Le aree interessate sono lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all’interno delle scuole; il sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; il sostegno ai bambini e alle famiglie in difficoltà economica; la prevenzione e il contrasto delle dipendenze, ivi inclusa la ludopatia; la prevenzione e il contrasto delle forme di violenza, ...

Il Faro online

In pratica " Il Piano per: addio alle fonti energetiche fossili, un progetto di ... Restando però nel perimetroche da settimane ormai è stato individuato con il Segretario ......un partner industriale per la produzione di pale e turbine per il parco eolico die ... Apriamo a questo punto un tavolo di lavoro a tre per l'impiantistica, con Governo, Regione e, ... Civitavecchia, il Comune finanzia progetti sociali: come partecipare al bando Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Oltre le aspettative!". Queste le parole che meglio rappresentano i dati divulgati oggi in occasione della conferenza stampa convocata a Civitavecchia dal presidente dell..