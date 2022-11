Capo ultrà ucciso | cori da curva Inter | fischi da stadio

(Di giovedì 10 novembre 2022) «Vittorio uno di noi». Con questo coro laNord dell’ha voluto ricordare Vittorio Boiocchi, ilnei giorni scorsi, nei primi minuti della sfida contro il Bologna a San Siro. Un coro che non è stato accolto positivamente dal resto dello, che ha risposto con diversi. Nel volantino distribuito L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il proiettile per Diabolik era della polizia La notizia ha di fatto riaperto un caso giudiziario ed una nuova finestra sull'omicidio dell'exdella Lazio , Fabrizio Piscitelli. Per l'...Arriva da tre successi di fila e nel giro di 10' spaventa i tifosi nerazzurri (la Curva Nord è stata fischiata dal resto dello stadio appena ha cantato per Vittorio Boiocchi, ilucciso ...