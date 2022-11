Briatore | “Ho votato Meloni Se fosse un pilota di F1 mi ricorderebbe un fenomeno come Senna”

(Di giovedì 10 novembre 2022) “Avere una donna premier mi piace molto“. Un Flaviomolto rassicurato dalla presenza di Giorgiaalla guida dell’Italia parla a Un Giorno da Pecora‘ su Rai Radio 1. “Diamole tempo – dice rivolto al lavoro che attende il presidente del Consiglio. “Per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto”. Ne tesse le lodi e sfodera per lei un paragone tratto dal mondo che più conosce bene, le corse: “Seunadi F1? Mi potrebbe ricordare unAyrton, visto che è partita da zero ed è arrivata a P.Chigi”.: “Ho. I suoi ministri ? Migliori dei quelli del Conte 1 e 2” E poi fa una rivelazione sul suo voto del 25 settembre scorso: ...

Ospite di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1 l'imprenditore Flaviodice la sua sul nuovo premier Giorgia Meloni, che ammette di aver. 'Alle ultime elezioni hoper Giorgia ...Annamaria Bernini è una fedelissima di Berlusconi, negli anni hacon Forza Italia tutto il ... lascia Alleanza Nazionale per fondare La Destra con Storace, socia in affari con, ora si ...(Adnkronos) – Giorgia Meloni “Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Se fosse una pilota di F1 Mi potrebbe ricordare un fenomeno come Ayr ...(Adnkronos) - Giorgia Meloni "Diamole tempo, per ora ci sono solo pregiudizi, sicuramente avere una donna premier mi piace molto. Se fosse una pilota di F1 Mi potrebbe ricordare un fenomeno come Ayr ...