Binance molla Ftx Nel mondo delle criptovalute è arrivato il momento yes | panic

(Di giovedì 10 novembre 2022) Prima promette di salvarla, poi ci rinuncia. Il valore del settore è passato da 903 a 727 miliardi di dollari in poche ore, secondo Forbes. Bitcoin e Ethereum hanno perso più del 10%. Ma il terremoto arriva anche a Wall Street. Ora Ftx si trova con un buco da 8 miliardi e con nessuno in grado di coprirlo

