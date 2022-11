Basket | Stefano Tonut out due settimane per una lesione all’adduttore | niente Italia-Spagna per lui

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) C’era già il triste sospetto, quest’oggi arriva la conferma. L’di Gianmarco Pozzecco non potrà contare domani su una delle sue preziose pedine in uscita dalla panchina nella sfida a Pesaro contro lavalida un bel pezzo di pass ai prossimi Mondiali:infatti non sarà della partita. La guardia dell’Olimpia Milano si è infortunato ieri alla coscia destra durante il derby di EuroLeague contro la Virtus Segafredo Bologna, vinto dalle Vu Nere per 59-64; già nei primissimi momenti dopo la sirena finale la situazione non era delle più rosee, con il coach Ettore Messina che parlava di un ‘probabile stiramento’. Messina si è dimostrato profeta: la società meneghina ha difatti rilasciato un comunicato in cui ha rivelato le condizioni di, dichiarando una...