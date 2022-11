OA Sport

Winners will be announced at the end of the FIFA WorldQatar 2022. Iker Zuasti, CEO of ... we are developing the world'first immersive metaverse of football'. The first immersive metaverse of ..."È stato un semplice errore che ci costerà qualche settimana di lavoro - ha detto Max Sirena ai canali ufficiali dell'- . Ora dovremo fare delle verifiche per capire quali sono i danni, ... America's Cup, Max Sirena si svela: "I segreti per gestire un team di America's Cup". E per entrare in Luna Rossa...