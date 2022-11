Allerta | Acqua non potabile in 10 Comuni nel Pescarese

(Di giovedì 10 novembre 2022) Pescara - In diecidella provincia di Pescara, capoluogo compreso, la Asl invita all'utilizzo dell'ai fini alimentari solo previa bollitura dopo che, a seguito di prelievi effettuati ieri, 8 novembre, alla Sorgente Vitella d'Oro di Farindola (Pescara), in post clorazione è stato riscontrato il superamento del limite del parametro Clostridium perfringens. L'Aca s.p.a., azienda comprensoriale acquedottistica, sta provvedendo ai controlli di competenza. Iinteressati sono: Cappelle sul Tavo, Collecorvino, Loreto Aprutino, Moscufo e Picciano, per l'intero territorio comunale; Montesilvano nelle località Colle Arena alta, Colle della Selva, Collevento, Macchiano, Barco e zone limitrofe, Via De Gasperi e traverse; Penne intero territorio esclusi Contrada Roccafinadamo, Villa Degna, Colle Maggio, Colle Trotta; Pescara ...

