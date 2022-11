Al via il confronto in Commissione traffico e parcheggi | la soddisfazione di De Lorenzo Pd

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Inabbiamo cominciato oggi la discussione su numerose problematiche che riguardano la viabilità, la manutenzione e la sicurezza della nostra Città. L’impegno recepisce una sollecitazione che avevo inoltrato alcune settimane fa e di questa disponibilità voglio dare atto al presidente Farese”. Così in una nota stampa Giovanni De, consigliere comunale del Partito Democratico. “Alle mie richieste se ne sono aggiunte oggi altre da parte dei colleghi consiglieri. L’auspicio – prosegue – è che dall’analisi delle difficoltà possano emergere soluzioni utili a risolvere i problemi e determinare vantaggi per i cittadini. In tema di viabilità e mobilità tante sono le questioni irrisolte e urge uno sforzo importante da parte delle istituzioni. Per questo mi ...

