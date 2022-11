Von der Leyen | “Proposti 18 miliardi a Kiev nel 2023”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) BRUXELLES – “L’Ue continua a essere solidale con l’Ucraina. Oggi proponiamo un pacchetto di sostegno di 18di euro per il. Finanziamenti in tranche regolari per favorire la ripresa a breve termine e rafforzare le istituzioni. Preparando il terreno per una ricostruzione che proceda sulla strada dell’Ue”. Lo dice su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von dernel giorno in cui è stata presentata la proposta. La Commissione propone un nuovo strumento di assistenza macrofinanziaria (MFA+) per finanziare l’Ucraina nelper un totale di 18di euro. Il pacchetto offre “un’elevata flessibilità e condizioni molto favorevoli per l’Ucraina, tenendo conto della situazione attuale del Paese”. I fondi saranno erogati “attraverso prestiti altamente agevolati, da ...