Volley | Manfredi su Egonu | “La Nazionale non è un albergo”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Paola si presenta da sola, ha l’azzurro cucito addosso. Io non vedo grossi problemi ma a gennaio parlerà con il tecnico e se c’è qualche nodo da sciogliere sarà sciolto. Certo, lanon è undove si entra e si esce a piacimento e anche lei deve stare in un contesto in cui il tecnico fa le sue scelte. Lei è importante ma è una delle 14 della”. Lo ha detto il presidente della Fipav, Giuseppe, sul caso Paolae sulle polemiche scaturite in occasione del Mondiale. La campionessa azzurra si era sfogata dopo il match contro gli Stati Uniti: “Mi hanno chiesto perché sono italiana, è la mia ultima partita”, aveva detto a caldo, prima di chiarire: “Mi prendo un’estate per riposare”. Il numero uno della Feder, intervistato dal Corriere dello Sport, ...