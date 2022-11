Ucraina | ' massime restrizioni' su rete elettrica in tutto paese

Agenzia ANSA

L'operatore ucraino Ukrenergo ha annunciato per oggi "restrizioni" sull'alimentazione della rete elettrica in gran parte del Paese. Lo riporta Ukrinform sottolineando che la società prevede un taglio "massimo" nella città e nella regione di Kiev. Con l'invasione russa dell'Ucraina, gli attacchi informatici su scala coinvolgendo le istituzioni competenti in materia e le principali imprese che operano. Kiev, 9 nov. (Adnkronos) - 780 soldati russi sono stati uccisi ieri in Ucraina, facendo così salire a 77.950 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca al Paese, lo scorso.