Spread Btp - Bund | resta su soglia 210 punti

Lofrae Bund, sceso ieri sotto la soglia dei 210 punti si mantiene a 210,2 punti. Il rendimento del decennale italiano è del 4,34% quello tedesco del 2,24 per cento. . 9 novembre 2022Sul fronte obbligazionario, nel frattempo, il rendimento decennale Usa è sceso al 4,14% e anche in Europa si sono registrati cali tanto sul Bund (2,28%) che sul(4,38%) per unoche si è ...Lo spread fra Btp e Bund, sceso ieri sotto la soglia dei 210 punti si mantiene a 210,2 punti. Il rendimento del decennale italiano è del 4,34% quello tedesco del 2,24 per cento. (ANSA). (ANSA) ...Francoforte è il migliore listino del Vecchio Continente (+1,15%), più cauta Parigi (+0,39%), poco mossa Londra (+0,08%) ...