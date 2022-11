Sean Penn consegna a Zelensky il suo Oscar | ecco perché

incontra Zelensky a Kiev e gli consegna il suo Oscar: "Resterà qui fino alla vittoria" Per quanto riguarda la situazione sul terreno, il banco di prova per un eventuale dialogo sarà la ...Resterà in Ucraina fino alla fine della guerra'torna in Ucraina e dona al presidente Volodymyr Zelensky una delle sue statuette dell'Oscar, vinto due volte come Miglior attore protagonista ...L’attore e registra americano Sean Penn è in visita in Ucraina ed è la terza volta dall’inizio della guerra. Ad annunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Telegram pubblica anche ...(LaPresse) L’attore e regista americano Sean Penn è in visita in Ucraina per la terza volta durante la guerra e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, donandogli la statuetta di uno dei suoi ...