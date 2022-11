Sarebbe giusto escludere l’Iran dai Mondiali?

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Per favore adesso concentriamoci solo sul calcio! L’esclamazione quasi futurista viene da una lettera firmata dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, e dalla sua Segretaria Generale, Fatma Samoura, e inviata pochi giorni fa alle federazioni dei 32 Paesi che parteciperanno aiin Qatar. “Sappiamo che il calcio non esiste nel vuoto e allo stesso tempo siamo consapevoli delle molte sfide e difficoltà di natura politica che agitano il mondo. Ma per favore non permettete che il calcio venga trascinato in ogni singola battaglia ideologica o politica. Qui alla FIFA cerchiamo di rispettare tutte le opinioni, ma senza dispensare lezioni morali al resto del mondo”. Nella lettera, che è stata pubblicata da Sky Sport grazie al prezioso lavoro di Rob Harris, non si parla però di nessuna “battaglia ideologica o politica” in particolare, e questo ha permesso a chiunque ...