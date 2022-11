Pronto soccorso | accessi tornati all’era pre Covid «Ma manca personale»

Lievi feriti hanno raggiunto i, le scuole sono state chiuse e interrotta la circolazione ferroviaria. Nel corso del 2022 in Italia si sono verificati 1.547 eventi sismici , lo scorso ...Aldell'ospedale regionale di Ancona sono stati una decina gli accessi per persone rimaste ferite nei momenti di fibrillazione, agitazione e paura: non si tratta di feriti in crolli ...L’obiettivo del manager dell’Asl 2 è evitare la chiusura dei reparti ospedalieri e garantire l’assistenza ai cittadini. A Quotidiano Sanità spiega: “L’ospedale di Olbia sarà riorganizzato come struttu ...Per questo una donna inglese si era rivolta ai medici del pronto soccorso dell’ospedale della sua città che però l’avevano rimandata a casa dicendo che non aveva nulla. In realtà la donna ha rischiato ...