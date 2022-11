Pensioni | dal 1 gennaio 2023 scatta l’adeguamento | +7 | 3%

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1un adeguamento pari a +7,3% delledei cittadini. L’aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022. Lo rende noto il Mef in un comunicato. L'articolo proviene da Italia Sera.

