Ong a Catania | perché alla fine i migranti sono sbarcati tutti | la scabbia a bordo e il colloquio tra Macron e Meloni

Leggi su open.online

(Di mercoledì 9 novembre 2022)sbarcano. Sia i naufraghi della Geo Barents che quelli della Humanity 1. Mentre la Rise Above era arrivata ieri mattina a Reggio Calabria e la Ocean Viking si è diretta in Francia. E se il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sbandiera il risultato come una vittoria, i giuristi intanto seppelliscono il decreto interministeriale che ha messo in scena lo sbarco selettivo. Sul quale si esprimeranno i tribunali. Mail governoha ceduto e ha lasciato sbarcare i? Ufficialmente è stato il responso dell’Ufficio Sanitario Marittimo (Usmaf) a condurre verso una scelta obbligata. Ma i retroscena dei giornali raccontano di un“decisivo” tra Emmanuele Giorgia ...