Lol 3 su Prime Video | cast della terza stagione | chi partecipa e quando esce

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Proprio oggiha svelato finalmente i nomi dei dieci protagonistidi LOL – Chi ride è fuori, lo show comedy dal record di ascolti prodotto interamente in Italia. Tante novità e nuovissime puntate aspettano gli appassionati di sempre: tra i vips che si sfideranno” a colpi di battute cercando di non ridere ci sarano anche Herbert Ballerina e Nino Frassica, pronti a far divertire il pubblico. Edoardo Tavassi: dopo l’Isola dei Famosi fa il provino per LOL Chi Ride è Fuori Lol 3, ile le novità Ecco i protagonisti che vedremo nelle nuove puntate del format comico: Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi, sono questi i ...

