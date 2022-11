Lancio di uova contro re Carlo e Camilla | arrestato un 23enne

I sovrani stavano stringendo le mani dei cittadini affluiti a salutarli, quando l'uomo ha lanciato lecontro di loro mancandoli di poco mentre gridava: "Questo Paese è stato costruito con il ...Un uomo è stato arrestato dalla polizia britannica per aver lanciato dellacontro re Carlo e la regina consorte Camilla a York, nel nord dell'Inghilterra. L'obiettivo è stato mancato e lesono cadute a terra, mentre i reali salutavano la folla a Micklegate Bar, una porta medievale che i reali attraversano tradizionalmente per entrare in città. Un agente ha avvertito Carlo, rimasto ...Per Re Carlo III uova in arrivo da un attivista. Sua Maestà e la regina consorte sono sati aggrediti a York da un manifestante che ...Un lancio delle uova per contestare Re Carlo III e la moglie Camilla. Non è stata la migliore delle azioni dato che l'uomo è stato arrestato. Ecco il video ...