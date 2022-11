Gruppo BMW - Zipse | Chi abbandona i segmenti bassi sbaglia | noi non lo faremo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) IlBMW non ha alcuna intenzione direo fasce di mercatosulla falsariga di quanto deciso da diversi altri costruttori a causa dell'impatto della transizione verso la mobilità elettrica. "Non stiamo lasciando i" A o B, ha detto l'amministratore delegato Olivera Berlino. "Anche se ti consideri un produttore premium, èto lasciare una parte del mercato che in futuro sarà il fulcro della tua attività". Il caso Mercedes. Le dichiarazioni del manager tedesco sono in contrasto con le strategie della concorrente diretta Mercedes-Benz: la Casa di Stoccarda, infatti, ha deciso di concentrare il 75% dei suoi investimenti sull'alto di gamma e di puntare suiC o E, riducendo, al contempo, il numero di ...

Quattroruote

