God of War Ragnarok si aggiorna con una valanga di FIX

(Di mercoledì 9 novembre 2022) God of Warviene lanciato con una patch D1 che risolve numerosi problemi, a seguire potete dare uno sguardo all’intero changelog con tutti i Fix apportati Dialogo Risolti diversi casi in cui il dialogo non veniva riprodotto dai negozianti. Risolto un caso in cui la finestra di dialogo del negozio si ripeteva troppo frequentemente. Risolti diversi casi in cui le storie venivano interrotte in modo errato. Risolte diverse situazioni in cui i dialoghi avevano una priorità errata, causando la riproduzione di dialoghi minori invece di dialoghi critici. Risolto un caso in cui la finestra di dialogo del suggerimento del puzzle interrompeva e bloccava la finestra di dialogo della missione durante la missione “Across the Realms”. Risolto un caso in cui i compagni indirizzavano il giocatore a stordire i nemici che non potevano essere ...