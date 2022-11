Gerry Scotti | che coraggio! La bordata a Mediaset scatena i piani alti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Clamoroso stop per Caduta libera manon ci sta e dice la sua in diretta! Anchea breve riceverà il suo stop con Caduta Libera. Una decisione quella diche a quanto pare il conduttore veronese non ha preso benissimo. Infatti,non ha nascosto il suo dissenso e in L'articolo proviene da KontroKultura.

Stop forzato per Caduta Libera . Il programma condotto dae in onda su Canale 5 subirà una breve pausa per dar spazio al mondiale di calcio in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre. Una decisione che il conduttore non avrebbe preso benissimo. '...... dal vicepresidente Fabrizio Sala e daper il loro "Basta un cenno del capo: skiascopio laser per l'autodiagnosi dei difetti visivi". Il prototipo realizzato consiste in un apparecchio, ...Belen Rodriguez si fa male in diretta, ecco cosa è successo alla conduttrice argentina: in molti in apprensione per lei.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...