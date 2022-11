Agenzia ANSA

E' improbabile che ildisia pienamente operativo, almeno fino al settembre 2023: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano dell'intelligence sulla situazione nel Paese. ...È il 259° giorno di guerra in Ucraina. La Russia "non pone condizioni preliminari" all'apertura di trattative con Kiev e chiede un atto di "buona volontà". Kiev risponde che non è disposta a ... Gb, ponte Crimea pienamente operativo solo a settembre 2023 - Europa Londra, 9 nov. (Adnkronos) - "Gli sforzi russi per riparare il ponte sulla Crimea continuano, ma è improbabile che sarà pienamente operativo almeno fino a settembre 2023". Lo scrive su Twitter il ...E' improbabile che il ponte di Crimea sia pienamente operativo, almeno fino al settembre 2023: lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano dell'intelligence sulla s ...