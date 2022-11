Fausto Leali | “Sono fisicamente incapace di essere fedele Una donna mi fracassò l’auto con il cric perché venne a cercarmi in albergo ma non ero solo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “di“. Parole diche in una lunga intervista sul Corriere della Sera le ribadisce con convinzione: “mai. Avevo troppe occasioni, non si può dire sempre di no, ero un debole, che ci potevo fare? Ma tutte storielle passeggere“. Un viaggio nella storia personale e artistica del cantautore: dal duetto con Mina al papà fabbro che “in guerra aveva perso una gamba, amputata appena sotto il ginocchio. Ogni mattina si allacciava la protesi con delle stringhe di cuoio e montava in bicicletta per raggiungere la bottega, 15 km a andare e 15 a tornare”. L’amore, dicevamo. E soprattutto l’infedeltà: “Le racconto questa: 1964, non ero ancora sposato. Cantavo al Gallery di piazza san Babila. Incontrai una ...