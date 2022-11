Emanuele Filiberto e la missione Savoia | ' Sulla maglia il nostro stemma | De Laurentiis il mio modello'

Un pellegrinaggio in un luogo sacro quale la Basilica della Madonna della Neve: cosìdi Savoia ha inaugurato la sua avventura a Torre Annunziata facendo un vero e proprio bagno di folla tra tifosi che sembravano quasi chiedergli la 'grazia' di risollevare il Savoia ...Cosìnel corso della presentazione del progetto \''Casa Reale ...Emanuele Filiberto di Savoia compra il Savoia, la squadra di calcio di Torre Annunziata. Se in passato aveva parlato di un proprio futuro impegno ma annunciando che non avrebbe investito economicament ...Il principe Emanuele Filiberto è stato accolto dall'affetto delle persone di Torre Annunziata. Poco dopo le 11 l'esponente della casa sabauda è giunto in piazza Giovanni XXIII, dov'è situata la ...