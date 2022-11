Elezioni di Midterm | i primi risultati e i seggi ancora in ballo

RaiNews

I primi risultati delledinegli Usa "sono la conferma che il mondo a cui è abituato il nonno Biden sta volando via" e il suo sostegno all'Ucraina e al "drogato" Zelensky "è stato un grosso errore". Lo ...Secondo risultati ancora parziali, non sembra essersi materializzata una valanga a favore dell'opposizione conservatrice Con gli ultimi, in Alaska, si sono chiusi i seggi per ledinegli Stati Uniti e l'onda rossa prevista da sondaggi e osservatori alla vigilia non c'è stata. La Camera sembra poter cambiare colore con un passaggio di maggioranza dal blu ... L'America al voto in diretta, le elezioni di midterm - Cremlino, relazioni Usa-Russia rimarranno negative - Cremlino, relazioni Usa-Russia rimarranno negative Elon Musk entra in politica con i repubblicani degli Stati Uniti Intanto, ha urlato la sua prepotente dichiarazione di voto alla vigilia delle elezioni di Midterm. Ma facciamo un passo indietro, che ...Mentre si attende il verdetto politico definitivo, c’è anche qualcos’altro che merita attenzione in queste elezioni di metà mandato: la consegna alla storia di alcune prime volte decisamente significa ...