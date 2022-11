Doping | Tna | sospeso in via cautelare Salvatore Maresca Fgi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - Il Tribunale Nazionale Anti, in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Anti, ha provveduto a sospendere in vial'atleta(tesserato Fgi) per la violazione dell'art. 2.1 (sostanza riscontrata: Carboxy - Thc). Il controllo è stato effettuato da Nado Italia.

