Difesa in difficoltà | Soppy disastroso Si salva Malinovskyi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Sportiello 5,5 : Spettatore senza potere intervenire a raccogliere ben due volte il pallone nel sacco. Con i piedi non fa meglio di Musso, con qualche brivido. Djimsiti 5 : Perde Di Francesco per il raddoppio del Lecce, l’abituale sicurezza non si vede. Okoli 5,5 : Sfiora il pareggio con un colpo di testa da corner. Pesano appoggi sbagliati e chiusure approssimative. Ruggeri 5 : Terzo dilo ha inventato Nicola a Salerno. Strefezza ha un passo diverso e lui fatica ad adeguarsi.4,5 : Partita da mal di testa, tenta un autogol (27’). Rischia di inventare un’altra occasione per gli avversari (41’). Per Gasp basta un tempo. Mahele (1’2t) 6 : Non a caso andrà ai mondiali. Entra con lo spirito giusto quando gli spazi si chiudono. De Roon 5 : La colpa di non averne. Non basta la volontà se la condizione fisica non c’è . Koopmeiners (1’st) 5,5 : ...