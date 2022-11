Capaccio Paestum | nonna uccisa dalla nipote | oggi autopsia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È attesa nel pomeriggio di, presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli l’sul corpo di Gilda Candreva, la settantaseiennecon sei coltellate, non ancora diciassettenne, in un raptus di rabbia che ancora non ha un movente preciso. Non c’è infatti nessun riscontro oggettivo a quanto emerge solo da indiscrezioni che fanno riferimento a conflitti all’interno della stessa famiglia di provenienza della minorenne sull’utilizzo della casa di via Tavernelle 58 dove si è consumata la tragedia. Dopo le 19 nella serata di lunedì, la ragazza ha litigato con la, ha afferrato il coltello e ha sferrato sei colpi mortali, ferendosi lei stessa anche ad un braccio, forse nel ...

Il fatto è avvenuto in via delle Tavernelle, a(Salerno), nell'abitazione dell'anziana. I carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, sono ancora ...: la ragazza è in carcere, ha detto di essere stata aggredita. La donna uccisa con 7 coltellateÈ stata trasferita all'alba nel carcere di Nisida (Napoli) la ragazza di 16 anni che, ieri sera, ha ucciso con sei coltellate la nonna di 76 anni. Il fatto ...Inviato a Capaccio Paestum «Siamo sconvolti per quanto accaduto, non c’erano motivi di astio con mia madre e mia figlia non aveva alcun motivo di rancore nei confronti della nonna.