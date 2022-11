Black Panther | Wakanda Forever | l' atteso sequel Marvel

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Finalmenteè in sala. Il film non è semplicemente uno dei cinecomic più attesi dell’anno, ma è unche, dopo quattro anni di attesa, annovera davvero tante aspettative. Il suo precedente,del 2018, aveva riscosso un enorme successo di pubblico (tra i vari record al box office, è il sesto film di supereroi con i maggiori incassi di sempre) e di critica, con varie candidature ai Golden Globe e agli Oscar, compresa la nomination come Miglior film, diventando il primo film di supereroi a ricevere questa candidatura. Nel 2020, come un tragico fulmine a ciel sereno, è morto Chadwick Boseman, indimenticabile protagonista di T'Challa, re die star di. Il ...

