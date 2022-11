BJK Cup 2022 | Tathiana Garbin | “Le nostre avversarie hanno giocato a un livello molto alto | è mancato un pizzico di coraggio”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Non è iniziata bene l’avventura dell’Italia nelle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals, di scena sul veloce indoor dell’Emirates Arena di Glasgow, in Scozia. Le azzurre, impegnate nel primo incontro del Gruppo A, sono state sconfitte per 3-0 dalla Svizzera. Nel primo singolare Elisabetta Cocciaretto (n.65 del ranking) ha lottato come una leonessa, andandovicina alla vittoria contro Jil Teichmann (n.35 WTA), ma ha dovuto cedere sul punteggio di 6-3 4-6 7-6 (5) in una partita che è andata oltre le tre ore di gioco. Nel secondo match Jasmine Paolini (n.59 WTA) non è riuscita a opporre una valida resistenza a Belinda Bencic (n.12 WTA) che con colpi di rara potenza ha prevalso per 7-5 6-3 in 1 ora e 38 minuti. A risultato già acquisito, è arrivato anche il successo doppio elvetico formato da Bencic/Teichmann per 7-6 (5) 6-1 contro ...