Alvino | “Babbei immaginano festeggiamenti a Napoli | io rispondo così…”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Carlorisponde alle tante critiche che piovono sulper la felicità dei tifosi di essere al primo posto in Serie A. Ilsi trova primo in classifica a 8 punti sul Milan che ha pareggiato con la Cremonese. Rossoneri che ora sperano addirittura nel ritorno del 41enne Ibrahimovic per agganciare la squadra di Spalletti. Ainvece sembra non essere concesso neanche l’opportunità di essere felici per la squadra che si trova al primo posto in Serie A e che ha il miglior attacco sia in Italia che in Europa. Gli azzurri hanno conquistato gli Ottavi di Champions League e giocano un bellissimo calcio, riuscendo a vincere anche contro squadre che vengono solo a chiudersi. Insomma c’è tutto per essere felici, invece sembra che non si possa gioire. Ecco la risposta di Carloche dice: ...