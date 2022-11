Zes e Zls | da Sud a Nord Intesa Sanpaolo investe 5 miliardi per rilanciare l’economia marittima

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 novembre 2022) Cinquedi euro peritaliana, finanziando lo sviluppo e le imprese che investono nelle Zes del Mezzogiorno e nelle Zls del. Questa l’iniziativa chepresenta oggi a Napoli, impegnandosi per la valorizzazione delle Zone Economiche Speciali (Zes) istituite nel Mezzogiorno e delle Zone Logistiche Semplificate (Zls) in fase di realizzazione nel Centro. La Banca ha annunciato un plafond di 5di euro dedicato agli insediamenti produttivi e alle opere di adeguamento infrastrutturale, un roadshow internazionale per attrarre capitali dall’estero e un programma di attività di reshoring. Inoltre, per le imprese che investiranno all’interno di Zes e Zls è prevista una linea ...