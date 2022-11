Ultime Notizie – In Italia primo esoscheletro robot per bimbi

(Di martedì 8 novembre 2022) Unindossabile eizzato tagliato su misura per i bambini con problematiche neuromotorie, in grado di farli camminare anche all’aperto. È ‘Atlas’, sviluppato dalla ricerca dell’Irccs San Raffaele di Roma e ildi questo tipo in. La presentazione oggi con il ministro della Salute Schillaci, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’assessore alla sanità Alessio D’Amato. Il nome deriva da atlante (C1), la prima vertebra cervicale della colonna vertebrale, e Atlas è il nuovo ‘supereroe’ del reparto pediatrico del San Raffaele. ?”Questa è una grande giornata per la medicina riabilitativa – commenta Enrico Garaci, presidente del Comitato scientifico dell’Irccs San Raffaele nella presentazione al ministro dell’– Atlas è come il titano che porta sulle ...

