Torino | Juric rivede Sanabria e spera nel rientro di Pellegri

(Di martedì 8 novembre 2022)vicino al ritorno in campo: l’attaccante deldovrebbe essere recuperato per la prossima gara. Esami per, ma filtra ottimismo Ilscenderà in campo mercoledì contro la Sampdoria nell’ultimo turno infrasettimanale prima della sosta mondiale. Per l’occasione lanza diè di recuperare alcuni inforunati. Buone notizie da parte di: il paraguaiano ieri si è allenato con il resto del gruppo e dovrebbe essere a disposizione. Per quanto riguarda invece Pietro, oggi effettuerà un provino dopo i test medici di ieri, ma in casa granata, come riportato dalla Stampa, filtra ottimismo. L'articolo proviene da Calcio News 24.