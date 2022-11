Calciomercato.com

Commenta per primo Alexandervuole rimanere allaSociedad . L'attaccante norvegese, in prestito dal Lipsia , lavora per riuscire a strappare agli spagnoli un contratto a lungo termine . Il suo desiderio è quello di ...Le probabili formazioni diSociedad - ValenciaSOCIEDAD (4 - 1 - 3 - 2) : Remiro; Gorosabel, Le Normand, Pacheco, Rico: Zubimendi; Mendez, Marin, Merino; Fernandez,. VALENCIA (4 - 3 ... Sorloth-Real Sociedad: scelta fatta per il futuro Il pareggio in casa della Real Sociedad, in 10 dal 17', ha soddisfatto il tecnico italiano. Ma la striscia di gare senza vittorie è arrivata a 5 e l'11° posto non accontenta certo la piazza esigente ...Per il pronostico della sfida di LaLiga tra Real Sociedad e Valencia, è consigliato l'esito GOAL, ovvero almeno una rete per entrambi i team ...