Precedenti Serie A | tutto sulle partite della 14ª giornata di campionato

(Di martedì 8 novembre 2022) I videostatistiche ecuriosità delle gare del 14° turno del massimoA LaA 2022/23 si appresta a vivere la sua 14ª. Ecco idi 2 gare fra le più interessanti del turno infrasettimanale: 1 ) INTER-BOLOGNA (Mercoledì 9 novembre, ore 20.45) – DAZN L’Inter è chiamata al riscatto immediato dopo la sconfitta con la Juventus; Il bilancio in casa in questoè di 5 vittorie e 1 sconfitta per la squadra di Inzaghi; Buona l’ultima prova del Bologna, che ha vinto 2-1 in rimonta sul Toro; Con Thiago Motta gli emiliani sono inpositiva e si presentano a San Siro forti di 3 vittorie consecutive; Totale gare: 75. Vittorie Inter: 42. Pareggi: ...

L'Empoli ha pareggiato tre delle ultime cinque trasferte diA (1V, 1P), tanti pareggi quanti nelle10 gare esterne nella competizione (1V, 6P). Il Napoli potrebbe vincere 10 match di ... Precedenti Serie A: tutto sulle partite della 14ª giornata Penultima giornata prima della pausa per il Mondiale e penultima possibilità di raccogliere punti per le squadre in fondo alla classifica e tentare di risalire la china. La 14esima giornata non ...Turno infrasettimanale di Serie A, che si apre con Napoli-Empoli alle 18.30. Milan va a Cremona, l'Inter ospita il Bologna. Chiude Lazio-Monza ...