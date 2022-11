Pallanuoto | Super Final World League 2022 | a Tenerife Setterosa quinto | ma con prestazioni eccellenti

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Non è arrivata la terza semie in tre grandi eventi per ilin questo: dopo il quarto posto ai Mondiali di Budapest ed il terzo agli Europei di Spalato le azzurre andavano a caccia di un altro grande risultato alledi, in programma la scorsa settimana a. Lo stato di forma dettato da un campionato appena iniziato non ha aiutato la squadra di Carlo Silipo, che in ogni caso si è destreggiata nel migliore dei modi chiudendo quinta (vinta laina con l’Australia), ma soprattutto mettendo in acqua performance di tutto rispetto. Il piazzamento infatti è bugiardo: ci sono statesia con l’Olanda che con gli Stati Uniti nel girone, ma ...