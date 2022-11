Operaio morto nel Casertano | Cgil | “Basta vittime | controlli assenti”

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “La morte di Francesco Petito ieri in un cantiere di Casal di Principe è assurda, non la si può accettare“. Così in una nota la segretaria della Fillea-di Caserta, Irene Velotti interviene sull’incidente mortale che ha coinvolto il 49enneedile di Cesa (Caserta), sposato, due figli, caduto da un’altezza di cinque metri in seguito al cedimento del tetto durante un sopralluogo su un capannone industriale. Nel mirino della Velotti iche mancano. “La provincia di Caserta resta un territorio poco presidiato – denuncia la sindacalista – soprattutto per quello che riguarda idegli organi ispettivi circa la sicurezza nei cantieri edili. Le assunzioni di migliaia di ispettori del lavoro potrebbero ogni giorno evitare dei morti, ma le promesse di porre mano ...

